Итоговый турнир UTS. Де Минаур взял титул и заработал 919 тысяч долларов

В Лондоне завершился финальный выставочный турнир серии Ultimate Tennis Showdown.

Каждый матч начинается без разминки и состоит из трех 8-минутных четвертей с 3-минутными перерывами между ними. В четвертях игроки поочередно подают по две подачи, в розыгрышах нет ни вторых подач, ни правила попадания подачи в сетку. Если по итогам четырех четвертей не определяется победитель, играется решающий гейм «мгновенной смерти», который выигрывает теннисист, первым взявший два очка подряд.

По ходу матчей разрешены тренерские подсказки, в переходах игроки дают интервью и общаются с болельщиками.

UTS Grand Final

Лондон, Великобритания

6 – 8 декабря 2024

Призовой фонд – 2 165 000 долларов

Крытые корты, хард

Финал

Алекс де Минаур (Австралия) – Хольгер Руне (Дания) – 13:8, 14:11, 16:10

25-летний австралиец не проиграл ни матча на турнире и заработал $921 800.