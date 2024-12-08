Итоговый турнир UTS. Де Минаур взял титул и заработал 919 тысяч долларов
Каждый матч начинается без разминки и состоит из трех 8-минутных четвертей с 3-минутными перерывами между ними. В четвертях игроки поочередно подают по две подачи, в розыгрышах нет ни вторых подач, ни правила попадания подачи в сетку. Если по итогам четырех четвертей не определяется победитель, играется решающий гейм «мгновенной смерти», который выигрывает теннисист, первым взявший два очка подряд.
По ходу матчей разрешены тренерские подсказки, в переходах игроки дают интервью и общаются с болельщиками.
UTS Grand Final
Лондон, Великобритания
6 – 8 декабря 2024
Призовой фонд – 2 165 000 долларов
Крытые корты, хард
Финал
Алекс де Минаур (Австралия) – Хольгер Руне (Дания) – 13:8, 14:11, 16:10
25-летний австралиец не проиграл ни матча на турнире и заработал $921 800.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий