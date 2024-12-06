  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Итоговый турнир UTS. Групповой этап. Рублев сыграет с Монфисом, Эмбер – с Коккинакисом, де Минаур встретится с Руне, Бублик – со Штруффом
1

Итоговый турнир UTS. Групповой этап. Рублев сыграет с Монфисом, Эмбер – с Коккинакисом, де Минаур встретится с Руне, Бублик – со Штруффом

Сегодня в Лондоне стартует финальный выставочный турнир из серии Ultimate Tennis Showdown.

Каждый матч начинается без разминки и состоит из четырех 8-минутных четвертей с 3-минутными перерывами между ними. В четвертях игроки поочередно подают по две подачи, в розыгрышах нет ни вторых подач, ни правила попадания подачи в сетку. Если по итогам четырех четвертей не определяется победитель, играется решающий гейм «мгновенной смерти», который выигрывает теннисист, первым взявший два очка подряд.

По ходу матчей разрешены тренерские подсказки, в переходах игроки дают интервью и общаются с болельщиками.

UTS Grand Final

Лондон, Великобритания

6 – 8 декабря 2024

Призовой фонд – 2 165 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа A

Теннисист АР ЮЭ ГМ ТК Матчи Четверти Разница очков
Андрей Рублев              
Юго Эмбер              
Гаэль Монфис              
Танаси Коккинакис              

Первый тур

Юго Эмбер (Франция) – Танаси Коккинакис (Австралия)

Андрей Рублев (Россия) – Гаэль Монфис (Франция)

Группа B

Теннисист АМ АБ ХР ЯШ Матчи Четверти Разница очков
Алекс де Минаур              
Александр Бублик              
Хольгер Руне              
Ян-Леннард Штруфф              

Первый тур

Александр Бублик (Казахстан) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Алекс де Минаур (Австралия) – Хольгер Руне (Дания)

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoЯн-Леннард Штруфф
logoАндрей Рублев
результаты
logoATP
logoЮго Эмбер
logoАлекс де Минаур
logoАлександр Бублик
logoГаэль Монфис
logoТанаси Коккинакис
logoХольгер Руне
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Фернли, Мпетши Перрикар и Шан вошли в топ-3 самых больших рывков в рейтинге по итогам сезона
138 минут назад
Циципас показал, как едет на Aston Martin с превышением скорости в 176 км/ч
11сегодня, 10:12Фото
Надаль официально вышел из антидопинговой программы ITIA
6сегодня, 09:33
12 россиянок вошли в заявку Australian Open, Бенчич сыграет по защищенному рейтингу
5сегодня, 08:15
Кириос, Нисикори и Опелка заявились на Australian Open по защищенному рейтингу
8сегодня, 07:46
Бадоса и Халеп провели совместную тренировку в Дубае
3сегодня, 06:59Фото
Анастасия Мыскина: «Диану Шнайдер и Мирру Андрееву обсуждают весь сезон. Следующий год для них будет сложным»
вчера, 20:44
Синнер сыграет на февральском турнире в Дохе
5вчера, 19:52
Стефанос Циципас: «Последние месяцы были тихой бурей эволюции»
3вчера, 19:02
Давыденко об антидопинговых правилах: «Не знаю, зачем так ужесточили контроль, результата нет»
14вчера, 18:05
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00