Итоговый турнир UTS. Групповой этап. Рублев сыграет с Монфисом, Эмбер – с Коккинакисом, де Минаур встретится с Руне, Бублик – со Штруффом
Сегодня в Лондоне стартует финальный выставочный турнир из серии Ultimate Tennis Showdown.
Каждый матч начинается без разминки и состоит из четырех 8-минутных четвертей с 3-минутными перерывами между ними. В четвертях игроки поочередно подают по две подачи, в розыгрышах нет ни вторых подач, ни правила попадания подачи в сетку. Если по итогам четырех четвертей не определяется победитель, играется решающий гейм «мгновенной смерти», который выигрывает теннисист, первым взявший два очка подряд.
По ходу матчей разрешены тренерские подсказки, в переходах игроки дают интервью и общаются с болельщиками.
UTS Grand Final
Лондон, Великобритания
6 – 8 декабря 2024
Призовой фонд – 2 165 000 долларов
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа A
|Теннисист
|АР
|ЮЭ
|ГМ
|ТК
|Матчи
|Четверти
|Разница очков
|Андрей Рублев
|Юго Эмбер
|Гаэль Монфис
|Танаси Коккинакис
Первый тур
Юго Эмбер (Франция) – Танаси Коккинакис (Австралия)
Андрей Рублев (Россия) – Гаэль Монфис (Франция)
Группа B
|Теннисист
|АМ
|АБ
|ХР
|ЯШ
|Матчи
|Четверти
|Разница очков
|Алекс де Минаур
|Александр Бублик
|Хольгер Руне
|Ян-Леннард Штруфф
Первый тур
Александр Бублик (Казахстан) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Алекс де Минаур (Австралия) – Хольгер Руне (Дания)
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