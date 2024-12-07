Глава ATP о критике календаря: «Невозможно составить оптимальное расписание, когда теннисом руководят семь разных организаций»

Глава ATP ответил на критику календаря сезона.

«Я согласен, что межсезонье слишком короткое. Мне кажется, проблема в том, что финал Кубка Дэвиса проходит после итогового турнира ATP. Из-за этого игрокам из топ-50 приходится долго ждать. Мой сезон заканчивался, когда я проигрывал в Париже. В финале Кубка Дэвиса соревновались всего две страны.

Сегодня с середины «Мастерса» в Париже до конца итогового турнира проходит почти две с половиной недели. Игроку перед новым сезоном необходимо две недели полноценного отдыха, две недели на возвращение в строй и две недели подготовки. Но невозможно составить оптимальное расписание, когда теннисом руководят семь разных организаций.

Теннис – это не футбол или баскетбол, где игроков нанимает клуб. Наши игроки – независимые работники, которые могут сами определять свой график. Да, рейтинг мотивирует их играть, но в основном все зависит от крупных турниров: «Больших шлемов», «Мастерсов» и итогового. Мы решили удлинить «Мастерсы», но в новом формате, если ты доходишь до финала, ты играешь всего на один матч больше, чем раньше.

Более того, некоторые игроки играют много выставочных турниров вне тура. В других видах спорта такого нет. Вопрос в том, во что вы хотите вкладывать силы: в соревнования в туре или вне его. Сокращение сезона? Но тогда придется сократить количество турниров ATP 250. Или теннисисты могут играть меньше выставочных турниров и больше времени отдыхать».