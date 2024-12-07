Глава ATP: «Мы централизовали выбор мячей. Но нужно подождать, пока у турниров закончатся контракты с производителями»
Глава ATP заявил, что в 2025-м в туре будут централизованно выбирать мячи.
В прошедшем сезоне многие игроки жаловались на качество и постоянную смену мячей.
«Мы централизовали выбор мячей. Потребуется немного времени, потому что у турниров есть контракты с производителями, и нужно подождать, пока они закончатся. Но мы прислушались к игрокам и хотим снова обеспечить единообразие мячей в туре. Например, одни и те же мячи будут использоваться с Монте-Карло до Рима. При этом мы не можем повлиять на то, какие мячи будут на турнирах «Большого шлема». Мы приняли это решение в прошедшем сезоне, и оно будет постепенно внедряться в 2025 году», – сказал Андреа Гауденци.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: L’Équipe
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости