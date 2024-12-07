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Глава ATP: «Мы централизовали выбор мячей. Но нужно подождать, пока у турниров закончатся контракты с производителями»

Глава ATP заявил, что в 2025-м в туре будут централизованно выбирать мячи.

В прошедшем сезоне многие игроки жаловались на качество и постоянную смену мячей.

«Мы централизовали выбор мячей. Потребуется немного времени, потому что у турниров есть контракты с производителями, и нужно подождать, пока они закончатся. Но мы прислушались к игрокам и хотим снова обеспечить единообразие мячей в туре. Например, одни и те же мячи будут использоваться с Монте-Карло до Рима. При этом мы не можем повлиять на то, какие мячи будут на турнирах «Большого шлема». Мы приняли это решение в прошедшем сезоне, и оно будет постепенно внедряться в 2025 году», – сказал Андреа Гауденци.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: L’Équipe
logoATP
Андреа Гауденци
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