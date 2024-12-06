Бадоса и Халеп провели совместную тренировку в Дубае
Паула Бадоса и Симона Халеп вместе потренировались в Дубае.
«Всегда рада. Спасибо за отличную тренировку, Паула», – написала Халеп в сторис инстаграма.
Испанка выложила другое фото с тренировки и подписала: «Отличная тренировка с этой чемпионкой. Спасибо, Симона».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Халеп
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости