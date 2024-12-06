Бадоса и Халеп провели совместную тренировку в Дубае

Паула Бадоса и Симона Халеп вместе потренировались в Дубае.

«Всегда рада. Спасибо за отличную тренировку, Паула», – написала Халеп в сторис инстаграма.

Испанка выложила другое фото с тренировки и подписала: «Отличная тренировка с этой чемпионкой. Спасибо, Симона».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе