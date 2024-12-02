Диана Шнайдер: «У сборной России были бы все шансы победить в Кубке Билли Джин Кинг»
Диана Шнайдер рассказала о желании сыграть за сборную России в КБДК.
Сейчас Россия отстранена от участия и в Кубке Дэвиса, и в Кубке Билли Джин Кинг.
«Конечно, хочется [сыграть за сборную]. Мне кажется, у нас была бы хорошая команда. И у нас были бы все шансы победить», – сказала Шнайдер ТАСС.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: ТАСС
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