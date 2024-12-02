Диана Шнайдер: «У сборной России были бы все шансы победить в Кубке Билли Джин Кинг»

Диана Шнайдер рассказала о желании сыграть за сборную России в КБДК.

Сейчас Россия отстранена от участия и в Кубке Дэвиса, и в Кубке Билли Джин Кинг.

«Конечно, хочется [сыграть за сборную]. Мне кажется, у нас была бы хорошая команда. И у нас были бы все шансы победить», – сказала Шнайдер ТАСС.