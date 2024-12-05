Николай Давыденко: «Джокович пытается обмануть природу. Посмотрим, получится ли у него»

Николай Давыденко высказался о спортивном долголетии Большой тройки.

– У вас не возникают мысли о возобновлении карьеры, когда выходите на корт?

– Куда уж мне в 43 года… Если бы я закончил в 25 лет из-за травмы, то в 30, восстановившись, мог бы вернуться. В моем возрасте организм уже не справляется с такими нагрузками.

Надалю не было и 40, а он не мог физически биться с профессионалами из топ-50 на одном уровне. Это бесполезно. Федерер в 40 лет пытался доказать, что он крутой. Но он не доказал ничего. Джокович сейчас занимается тем же самым, пытается сейчас показать, что возраст ему нипочем. Новак пытается обмануть природу, но это можно делать лишь пару лет.

Мы не роботы. Нагрузки серьезные, случаются травмы. Возьмите любого действующего теннисиста — у каждого были, есть или будут проблемы со здоровьем. Все завершают карьеру из-за травм, которые ограничивают нас в тренировках.

– Как долго сможет играть Джокович?

– Он пытается обмануть природу. Посмотрим, получится ли у него. Может быть, он хочет переплюнуть рекорд Федерера и Надаля по длительности карьеры. Роджер закончил в 41 год, возможно, Новак хочет дотянуть до этого возраста. Может, он будет играть меньше турниров, – сказал бывший №3 рейтинга в интервью «Матч ТВ».

Джокович, Надаль и Федерер задушили три поколения и состарили теннис. Теперь он молодеет