Мирра Андреева против Дианы Шнайдер – кто сильнее и перспективнее?

Мирра Андреева и Диана Шнайдер – главные молодые надежды российского тенниса. Они примерно в одно время ворвались в WTA-тур: Шнайдер дебютировала в основе турнира уровня WTA в январе 2023-го, Мирра сделала это еще в 2022-м, но плотно заявила о себе весной 2023-го.

Сейчас они примерно на одинаковых позициях в рейтинге. И единственную российскую медаль Олимпиады в Париже они выиграли вместе.

Но кто из них способен на большее?

Чего они уже добились?

Начнем с цифр.

Правда, тут надо учитывать, что для Андреевой еще действуют ограничения по возрасту: с 16-летия до 17-летия она могла провести только 12 профессиональных турниров, а с 17-летия до 18-летия сможет провести только 16. Шнайдер после перехода в WTA могла играть без ограничений.

В целом они идут довольно равно. Шнайдер чуть впереди по титулам и рейтингу, но у Мирры лучше результаты на турнирах «Большого шлема» и статистика против топов.

И стоит отметить, что единственную очную встречу на уровне основного тура – в этом году в Брисбене – Мирра выиграла, отдав всего пять геймов.

Как они развиваются?

Если сравнивать их развитие, то в глаза бросается одно важное различие.

Во второй половине этого сезона Шнайдер обрела стабильность – она стабильно брала титулы и побеждала соперниц, которых должна была обыгрывать. В интервью Спортсу’’ это отметил и двукратный победитель «Больших шлемов» Евгений Кафельников :

«За счет этих побед она поднимает средний уровень, ниже которого не должна опускаться. Сейчас ей хватает уровня, чтобы обыгрывать соперниц равного класса или ниже себя. Для теннисиста что главное? Не проигрывать соперникам ниже себя по уровню. Она с этим справляется.

Думаю, на следующий год у нее точно появятся победы над девочками из первой десятки (мы разговаривали до того, как Шнайдер обыграла №2 в мире Коко Гауфф на турнире в Торонто – Спортс’’). И она будет еще больше верить в свои силы – что она может находиться в топ-10. Я смотрю на нее с оптимизмом».

У Мирры этого пока нет. Она лучше Шнайдер умеет обыгрывать топов, но при этом она и более уязвима к апсетам – поражениям от соперниц ниже себя в рейтинге.

У кого более выгодный стиль тенниса?

Повышенную уязвимость Мирры можно объяснить разницей в игровом стиле.

Шнайдер от природы стремится играть первым номером и доминировать над соперницами за счет силового тенниса. И когда в этом она вышла на определенный уровень стабильности, то как будто бы обезопасила себя от многих проблем.

Мирра же больше тяготеет к тому, чтобы играть вторым номером. Она больше берет движением, умением держать мяч и контратаковать. Но это открывает уязвимость – если ей попадает силовая соперница, которая забивает больше, чем ошибается, возникают проблемы.

При этом у Андреевой есть инструменты, чтобы ломать силовую игру. Но фундаментально их эффективность ограничена – иногда соперницы бьют так, что с ними ничего сделать. Надо бить в ответ. А с этим есть трудности.

Если резюмировать, то стиль Шнайдер делает ее более независимой от игры соперниц.

Над чем им нужно работать дальше?

Евгений Кафельников считает, что Мирре надо качаться: «Если ты хочешь плотно закрепиться в мировой элите – а к элите я отношу первую десятку, – конечно, нужно добавлять физически. Все понимают, что Мирра довольно хрупкая девочка с ограниченным физическим потенциалом.

Я считаю, что над физической кондицией ей нужно работать больше, чем над какими-либо другими элементами игры. Ей нужно, чтобы выносливость была, чтобы были мощные удары, мощная подача. Развивать верхний плечевой пояс».

Сейчас Андреева с тренером Кончитой Мартинес очевидно ведут работу над тем, чтобы Мирра становилась более агрессивной. В последнее время она стремится мощнее подавать – за 180 км/ч. И в матче с Игой Швентек в Цинциннати россиянка как раз стремилась забивать сама, а не ждать ошибок первой ракетки мира. В целом получалось у нее достойно .

В целом Мирре нужно пройти тот путь, который до нее прошли, например, Каролин Возняцки и Симона Халеп. Они тоже были игроками контратаки, но постепенно научились бить – и это принесло им победы на «Больших шлемах». Правда, в момент, когда они добавили в игру агрессии, обе уже стояли в топ-10 и даже бывали первыми ракетками мира.

У Шнайдер совсем другая история. «Я считаю, что ей нужно подтянуть скоростную выносливость. Мне кажется, что она не очень хорошо двигается по корту. И если она это улучшит, то вообще будет всех обыгрывать», – сказал о ее точках роста Кафельников.

В матче US Open против Джессики Пегулы мы увидели очень много подтверждений тезису о том, что Шнайдер в первую очередь подводит движение .

Плюс, Диане не помешает более сильная, агрессивная, но при этом стабильная подача. И совсем идеально было бы добавить так называемую transition game – арсенал для выходов к сетке. Тут стоит ориентироваться на Арину Соболенко.

Почему Арина Соболенко такая мощная и бьет сильнее мужчин?

Фото: East News /Michael Baucher – Panoramic / Panoramic / DPPI via AFP; Lev Radin, Chris Young/Keystone Press Agency/Global Look Press