Артур Казо: «В интернете пишут: охренеть, ему 21 год, а он выиграл на Australian Open 230 тысяч. Но после налогов у тебя остается примерно четверть первоначальной суммы»

Артур Казо сравнил размер призовых и деньги, которые остаются у него после уплаты всех налогов.

«В интернете пишут: охренеть, Казо 21 год, а он выиграл на Australian Open 230 тысяч, это огромные деньги! Честно, я не жалуюсь, но давайте объясню на примере Австралии. 230 тысяч есть только на бумаге, как и миллион призовых, которые значатся у меня в профиле на сайте ATP. На моем счете нет таких денег.

Так вот, возвращаясь к Australian Open, 230 тысяч – это только на бумаге. Налог на призовые в Австралии – 46%. Таким образом, часть денег у тебя уже забрали. Ты приезжаешь во Францию с оставшейся суммой, и в зависимости от твоего статуса налог от 25% до 30%. И еще соцотчисления 20%. В итоге у тебя остается примерно четверть от указанной суммы».