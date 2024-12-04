Карлос Алькарас: «Уверен, что рано или поздно выиграю Australian Open. Надеюсь, это произойдет в ближайшем сезоне»

Карлос Алькарас хочет выиграть Australian Open-2025.

Это единственный «Большой шлем», где Алькарас пока не побеждал. Его лучший результат в Мельбурне – четвертьфинал-2024.

«Я уверен, что рано или поздно стану чемпионом Australian Open. Надеюсь, это произойдет в ближайшем сезоне.

Но это сложно, потому что всего готовы проявить себя и оказать все, над чем работали, чтобы добиться высоких результатов.

Для меня очень важно выиграть каждый из «Больших шлемов».

Алькарас рассказал, что во время отпуска полторы недели не брал в руки ракетку, и это помогло ему «отдохнуть психологически и физически». Сегодня в Нью-Йорке он сыграет выставочный матч против Бена Шелтона, а затем будет проводить предсезонную подготовку в Испании.