Карлос Алькарас: «Уверен, что рано или поздно выиграю Australian Open. Надеюсь, это произойдет в ближайшем сезоне»
Карлос Алькарас хочет выиграть Australian Open-2025.
Это единственный «Большой шлем», где Алькарас пока не побеждал. Его лучший результат в Мельбурне – четвертьфинал-2024.
«Я уверен, что рано или поздно стану чемпионом Australian Open. Надеюсь, это произойдет в ближайшем сезоне.
Но это сложно, потому что всего готовы проявить себя и оказать все, над чем работали, чтобы добиться высоких результатов.
Для меня очень важно выиграть каждый из «Больших шлемов».
Алькарас рассказал, что во время отпуска полторы недели не брал в руки ракетку, и это помогло ему «отдохнуть психологически и физически». Сегодня в Нью-Йорке он сыграет выставочный матч против Бена Шелтона, а затем будет проводить предсезонную подготовку в Испании.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: EFE
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости