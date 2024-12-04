Дель Потро – Джоковичу: «Очевидно, что ты величайший не только в истории тенниса, но и в жизни»

Хуан Мартин дель Потро поблагодарил Новака Джоковича за прощальный матч.

«Дорогой Ноле. Мне не хватит слов, чтобы тебя отблагодарить за все, что ты сделал после того ужина в Майами, когда принял безумное приглашение поучаствовать в моем прощании в Аргентине – несмотря на тяжелый сезон. С того момента и до отъезда из моей страны ты демонстрировал щедрость, которую я никогда не забуду.

Я бесконечно благодарен тебе и твоей команде. Ты понял мою ситуацию и стал лучшим напарником – на корте и за его пределами. Ты помог организовать прощание, о котором я даже не мечтал.

Твое присутствие не только сделало это событие незабываемым для меня и для моей семьи, но и вышло за пределы тенниса. Вся страна смогла насладиться.

Очевидно, что ты величайший не только в истории тенниса, но и в жизни. Аргентина тебя любит, и мы бесконечно благодарны за шоу, за щедрость и твои усилия, чтобы этот день получился идеальным.

Мне кажется, это породило особенную вещь – искреннюю дружбу, которая будет длиться вечно. Я очень тебя люблю, друг мой. Спасибо большое. Скоро увидимся».