Руне обыграл Рууда в выставочном матче в Дании

В Копенгагене прошел второй матч «Битвы скандинавов».

13-я ракетка мира Хольгер Руне победил №6 Каспера Рууда – 6:4, 6:2. В официальных личных встречах счет 6:1 в пользу Рууду.

На прошлой неделе матч в Норвегии выиграл Рууд (4:6, 6:4, 10-7).