Руне обыграл Рууда в выставочном матче в Дании
В Копенгагене прошел второй матч «Битвы скандинавов».
13-я ракетка мира Хольгер Руне победил №6 Каспера Рууда – 6:4, 6:2. В официальных личных встречах счет 6:1 в пользу Рууду.
На прошлой неделе матч в Норвегии выиграл Рууд (4:6, 6:4, 10-7).
Опубликовала: Любовь Энина
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