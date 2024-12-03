Шарапова вручила награду на премии Fashion Awards
Мария Шарапова посетила премию Fashion Awards в Лондоне.
Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» вручила награду в номинации «Новаторство» Ремо Руффини, исполнительному директору бренда Moncler.
Также на церемонии присутствовала экс-первая ракетка мира Винус Уильямс.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: comozero.it
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