Мирра Андреева не сыграла на турнире в Петербурге из-за позиции ее агентов

Гендиректор выставочного турнира в Санкт-Петербурге Александр Медведев объяснил, почему Мирра Андреева не выступила на соревнованиях. По его словам, это связано с позицией агентства IMG, которое представляет интересы Андреевой.

«Мы пытались с ними разговаривать, но они не проявили конструктивного подхода», – сказал Медведев.