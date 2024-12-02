Мирра Андреева не сыграла на турнире в Петербурге из-за позиции ее агентов
Гендиректор выставочного турнира в Санкт-Петербурге Александр Медведев объяснил, почему Мирра Андреева не выступила на соревнованиях. По его словам, это связано с позицией агентства IMG, которое представляет интересы Андреевой.
«Мы пытались с ними разговаривать, но они не проявили конструктивного подхода», – сказал Медведев.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости