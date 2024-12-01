Мама Циципаса о допинг-скандале Синнера: «Он не похож на человека, который будет настолько рисковать»

Юлия Апостоли прокомментировала допинг-скандал Янника Синнера.

– Справедливо ли его допинг-дело?

– Ну, надо же учитывать человеческий фактор. Конечно, по всем существующим правилам это дело провальное для Синнера. Но сам Синнер со своим характером не похож на человека, который будет настолько рисковать. Настолько, чтобы подводить себя под суды. Может быть, дело в его команде – тут я ничего не могу сказать.

Она также сравнила его с Карлосом Алькарасом.

– А кто вам больше импонирует – Синнер или Алькарас?

– Алькарас (улыбается).

Я очень уважаю Синнера – я его увидела мальчиком, наверное, лет в 12, так как мой второй сын тоже играл юниорские турниры в Италии. И у него тогда еще тренером был Андреас. Я буквально через день тогда подошла и сказала: «Андреас, обрати внимание – очень, очень хороший парень». Хотя он играл по детям, меня поразила его смелость. Причем она была у него естественная. Это не то что ему надо было набираться энергии, а потом... Он уже смел был по всему – по тому, как он смотрел, реагировал, как он был на корте, какие удары выбирал.

Но наблюдать игру Алькараса – это волшебство.

– Он более вариативный, больше эмоций передает болельщикам, улыбается...

– Он волшебник. Да, и поэтому люди лучше понимают его и разбираются в его игре – им интереснее разобраться в его игре.

Все-таки нужно сказать, что Янник – это хорошо отлаженная машина. Но если вдруг появляется такой художник, волшебник как Алькарас, то это единственный шанс что-то с этой машиной сделать, – рассказала Апостоли в интервью ютуб-каналу Mr.Tennis | Dychkovsky.