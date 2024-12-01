  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Мама Циципаса о допинг-скандале Синнера: «Он не похож на человека, который будет настолько рисковать»
4

Мама Циципаса о допинг-скандале Синнера: «Он не похож на человека, который будет настолько рисковать»

Юлия Апостоли прокомментировала допинг-скандал Янника Синнера.

– Справедливо ли его допинг-дело?

– Ну, надо же учитывать человеческий фактор. Конечно, по всем существующим правилам это дело провальное для Синнера. Но сам Синнер со своим характером не похож на человека, который будет настолько рисковать. Настолько, чтобы подводить себя под суды. Может быть, дело в его команде – тут я ничего не могу сказать.

Она также сравнила его с Карлосом Алькарасом.

– А кто вам больше импонирует – Синнер или Алькарас?

– Алькарас (улыбается).

Я очень уважаю Синнера – я его увидела мальчиком, наверное, лет в 12, так как мой второй сын тоже играл юниорские турниры в Италии. И у него тогда еще тренером был Андреас. Я буквально через день тогда подошла и сказала: «Андреас, обрати внимание – очень, очень хороший парень». Хотя он играл по детям, меня поразила его смелость. Причем она была у него естественная. Это не то что ему надо было набираться энергии, а потом... Он уже смел был по всему – по тому, как он смотрел, реагировал, как он был на корте, какие удары выбирал.

Но наблюдать игру Алькараса – это волшебство.

– Он более вариативный, больше эмоций передает болельщикам, улыбается...

– Он волшебник. Да, и поэтому люди лучше понимают его и разбираются в его игре – им интереснее разобраться в его игре.

Все-таки нужно сказать, что Янник – это хорошо отлаженная машина. Но если вдруг появляется такой художник, волшебник как Алькарас, то это единственный шанс что-то с этой машиной сделать, – рассказала Апостоли в интервью ютуб-каналу Mr.Tennis | Dychkovsky.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Mr.Tennis | Dychkovsky.
logoКарлос Алькарас
logoСтефанос Циципас
logoЯнник Синнер
logoATP
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Синнер обошел Алькараса на $7 млн по призовым за сезон, Медведев на пятом месте, Рублев – на восьмом
818 ноября, 17:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Плей-офф Кубка Дэвиса следующие три года будет проходить в Италии
48 минут назад
Алькарас и Фриц – первые участники Кубка Лэйвера-2025
1сегодня, 14:56
Кудерметова о недопуске россиян на командные турниры: «Мы ушли красиво, победителями. И мальчики, и девочки. А дальше, видимо, они нас испугались»
10сегодня, 14:17
Матч Медведева со Зверевым на Australian Open не вошел в топ-5 встреч на ТБШ по версии ATP
15сегодня, 13:15
Диана Шнайдер: «У сборной России были бы все шансы победить в Кубке Билли Джин Кинг»
4сегодня, 12:55
Сегодня день рождения Моники Селеш
2сегодня, 12:40
Мирра Андреева не сыграла на турнире в Петербурге из-за позиции ее агентов
10сегодня, 10:45
Федерер записал обращение для Дель Потро
5сегодня, 10:08
Сегодня день рождения Анны Калинской
15сегодня, 09:56
Синнер снялся для турецкого Esquire
7сегодня, 09:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00