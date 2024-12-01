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Мама Циципаса о возобновлении его работы с отцом: «Не знаю, как он должен измениться, чтобы это произошло, и я не очень желаю ему такой перемены»

Юлия Апостоли прокомментировала критику Стефаноса Циципаса в адрес отца.

В августе по ходу «Мастерса» в Монреале грек заявил, что «разочарован» в Апостолосе и что тот его «не слышит».

– Я отреагировала на это плохо, но не потому что Степа принял это решение, а потому как он его принял. Это, конечно, было несправедливо. Это говорит о том, что в нем еще очень много мальчишеского, непродуманного и спонтанного. А в таких ситуациях все-таки нужно придерживаться логики, хладнокровия. И объявлять об этом, конечно, иначе.

А на сам факт перемены их сотрудничества я смотрю нормально. Все-таки они друг с другом прожили, проработали десять лет – это очень большой срок. Мало кто из теннисистов может такими датами похвастаться.

– Это был серьезный шаг, а Стефанос так спонтанно объявил об этом.

– Я думаю, это не было все-таки настолько спонтанно. Накапливались какие-то моменты. Эмоционально они очень разные люди. Стефанос – сильный интроверт, а мой муж – сильный экстраверт. В этом состоянии им было очень трудно соответствовать друг другу.

Потом решение Степы не окончательно возродиться в работе с каким-то другим тренером, а остаться с греческим тренером Кубка Дэвиса (Дмитриусом Хатциниколау – Спортс’‘), тоже о чем-то говорит. Это говорит о том, что он находится в состоянии поиска – может быть, пассивного, но все-таки поиска. Он не захотел контрастно менять команду. Он где-то остался в греческих берегах, скажем так.

– Вы бы хотели, чтобы воссоединение произошло?

– Я не вижу этого на данный момент. Я не знаю, как должен измениться Степа, чтобы это произошло и я не очень желаю ему такой перемены. А надеяться на то, что что-то произойдет в лучшую сторону, я имею в виду более легкую форму общения между ними у Апостолоса я не могу, – рассказала Апостоли в интервью ютуб-каналу Mr.Tennis | Dychkovsky.

Циципас отругал отца – и уволил его как тренера

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Mr.Tennis | Dychkovsky
logoСтефанос Циципас
logoATP
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