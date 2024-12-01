Циципас о сезоне-2024: «Я был не уверен, что смогу продолжать играть в теннис. Он больше не был для меня важен»
Стефанос Циципас рассказал о потери мотивации по ходу сезона-2024.
«Если мне и нужно что-то сказать об этом годе, так это то, что я очень горжусь тем, что делаю сейчас, потому что в этом году у меня были очень сложные моменты, и я был не уверен, что смогу продолжать играть в теннис.
Теннис больше не был для меня важен, как и поездки на турниры. Было сложно, потому что я никогда не думал, что окажусь в таком положении. Но я горжусь тем, как я справился с этим, потому что это непросто.
Самым удивительном был третий титул «Мастерса» в Монте-Карло, потому что внутри себя я не был на 100% уверен, что я могу это сделать из-за всего, что происходило».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis365
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