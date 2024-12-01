Матс Виландер: «Уверен, что Надаль в какой-то момент станет тренировать – например, Алькараса»

Матс Виландер предположил, чем будет заниматься Рафаэль Надаль.

Испанец завершил карьеру в конце ноября на Кубке Дэвиса.

«Вполне возможно, что Рафа Надаль вернется в роли тренера. Конечно, это из-за сотрудничества Новака Джоковича и Энди Маррея, которая только что появилась. Например, я даже могу себе представить, что Надаль тренирует Карлоса Алькараса.

Игроки вроде Алькараса проигрывают только в том, что у них не получается поддерживать один уровень интенсивности – от первого розыгрыша до последнего. А Надаль был мастером сохранения концентрации. У Алькараса пока не получается делать это в каждом матче. Я считаю, что Надаль может помочь каждому, будь это ребенок в его академии или профессиональный игрок. Или как насчет должности капитана на Кубке Дэвиса после того, как уйдет Давид Феррер?

Я уверен, что Рафаэль Надаль в какой-то момент станет тренером. Я считаю, что он будет думать о теннисе, а для нашего спорта очень ценно удержать этих парней – Энди Маррея, Рафаэля Надаля и, надеюсь, Роджера Федерера. Для нас ценно слышать, как они говорят о теннисе.

Это три величайших игрока всех времен вместе с Новаком Джоковичем. Никто не может себе даже представить, насколько они знают теннис».