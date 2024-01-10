Виландер про влияние Надаля: «Он больше всех повлиял на новое поколение игроков»

Теги Рафаэль Надаль ATP Матс Виландер Теннис

Матс Виландер рассказал о влиянии Рафаэля Надаля на молодых игроков.

«Сейчас время воспевать Рафаэля Надаля. Он – главная причина, почему у нас есть такая страсть к теннису и игроки вроде Карлоса Алькараса и Стефаноса Циципаса.

Надаль – тот, кто больше всех повлиял на новое поколение игроков. Для меня даже больше, чем Роджер Федерер или даже Новак Джокович – все благодаря тому, как он себя вел все это время. Всегда.

Он настоящий спортсмен, всегда прикладывает так много усилий. Может, даже слишком. Но это то, что мы хотим видеть от молодых игроков, и для меня Рафа – главная причина этих ожиданий».

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15 комментариев
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Виландер терпеть не может Федерера вот и приплел Рафу. Уж если про влияние, то в этом Роджер вне конкуренции
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Ответ laziofan
Комментарий удален пользователем
первый комментарий в новости:
"Да, Джоко влияет только на свою статистику, а Надаль влияет на людей")
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Повлиял чем? Бесконечным чесанием задницы?
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При чем тут Циципас?)))
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Ответ Бекзат Саматович
Даже этим не повлиял)) Стрингоносов кроме него нет. Просто у Матса шершавый язык
Да ладно. А Даня? Понаблюдайте
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Ответ Sincere
При чем тут Циципас?)))
Много раз слышал на евроспорте про его бойцовские качества, вторым после Надаля называли после их матча в 2021)
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Комментарий удален пользователем
Фантазер
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Влияние оказывают западные СМИ, сделав Надаля и Федерера своими кумирами, несмотря на достижения Новака. Виландер- представитель западных СМИ. И этим все сказано.
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Хех. Ну и примеры. Циципас регулярно прямым текстом говорит, кто для него величайший и наследие кого на него влияет прямым образом. И это не Надаль) К Алькарасу конечно можно прикрепить Надалевский дух, он сам любит об этом вспомнить, но стиль игры то у него Федереровский.
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Хха! Читаем внимательно:
"Для меня .... он больше повлиял на молодое поколение игроков"
©
А какое отношение имеет Матс к молодым теннисистам?
И может это у них надо спрашивать, а не выдавать свои бредни за мысли других?
Кароч, альцгеймер пришёл нежданно-негаданно
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Ответ sedric
Хех. Ну и примеры. Циципас регулярно прямым текстом говорит, кто для него величайший и наследие кого на него влияет прямым образом. И это не Надаль) К Алькарасу конечно можно прикрепить Надалевский дух, он сам любит об этом вспомнить, но стиль игры то у него Федереровский.
Алькарасовский у него стиль. Техника фх и способность играть у сетки это вряд ли стиль, тот же Синнер больше похож на Джоковича, чем Алькарас на Федерера
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