Виландер про влияние Надаля: «Он больше всех повлиял на новое поколение игроков»

Матс Виландер рассказал о влиянии Рафаэля Надаля на молодых игроков.

«Сейчас время воспевать Рафаэля Надаля. Он – главная причина, почему у нас есть такая страсть к теннису и игроки вроде и .

– тот, кто больше всех повлиял на новое поколение игроков. Для меня даже больше, чем или даже – все благодаря тому, как он себя вел все это время. Всегда.

Он настоящий спортсмен, всегда прикладывает так много усилий. Может, даже слишком. Но это то, что мы хотим видеть от молодых игроков, и для меня Рафа – главная причина этих ожиданий».

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