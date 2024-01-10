Виландер про влияние Надаля: «Он больше всех повлиял на новое поколение игроков»
Матс Виландер рассказал о влиянии Рафаэля Надаля на молодых игроков.
«Сейчас время воспевать Рафаэля Надаля. Он – главная причина, почему у нас есть такая страсть к теннису и игроки вроде Карлоса Алькараса и Стефаноса Циципаса.
Надаль – тот, кто больше всех повлиял на новое поколение игроков. Для меня даже больше, чем Роджер Федерер или даже Новак Джокович – все благодаря тому, как он себя вел все это время. Всегда.
Он настоящий спортсмен, всегда прикладывает так много усилий. Может, даже слишком. Но это то, что мы хотим видеть от молодых игроков, и для меня Рафа – главная причина этих ожиданий».
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"Да, Джоко влияет только на свою статистику, а Надаль влияет на людей")
"Для меня .... он больше повлиял на молодое поколение игроков"
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А какое отношение имеет Матс к молодым теннисистам?
И может это у них надо спрашивать, а не выдавать свои бредни за мысли других?
Кароч, альцгеймер пришёл нежданно-негаданно