«Встретил капитана. Выяснилось, что мы вместе играли в теннис, когда были детьми». Джокович о сотрудничестве с Qatar Airways
Новак Джокович рассказал, как в детстве играл в теннис с пилотом Qatar Airways.
«Встретил капитана. Выяснилось, что мы вместе играли в теннис, когда были детьми. Вы не поверите, какую фотографию он мне показал...
Мы ничуть не изменились 😂. Нам здесь 12 и 14 лет, мы в академии Ники Пилича. Сумасшедшее совпадение.
Рад видеть тебя снова, мой друг 😂».
Ранее Джокович стал амбассадором и советником по оздоровлению Qatar Airways.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @djokernole
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