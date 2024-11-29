«Встретил капитана. Выяснилось, что мы вместе играли в теннис, когда были детьми». Джокович о сотрудничестве с Qatar Airways

Новак Джокович рассказал, как в детстве играл в теннис с пилотом Qatar Airways.

«Встретил капитана. Выяснилось, что мы вместе играли в теннис, когда были детьми. Вы не поверите, какую фотографию он мне показал...

Мы ничуть не изменились 😂. Нам здесь 12 и 14 лет, мы в академии Ники Пилича. Сумасшедшее совпадение.

Рад видеть тебя снова, мой друг 😂».

Ранее Джокович стал амбассадором и советником по оздоровлению Qatar Airways.