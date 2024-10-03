Джокович о новом стиле одежды: «Я шел по улицам Пекина, а люди реагировали: «Воу, что происходит. Слишком ярко для наших глаз»

Новак Джокович рассказал о смене стиля одежды.

– Дети бы сейчас сказали, что ваш зеленый спортивный костюм – это плюс вайб.

– Тут уже не просто вайб, тут целый новый язык из терминологии, я стараюсь в этом разобраться (смеется).

Честно говоря, я наслаждаюсь новым стилем. Мне немного помогает, конечно, жена и некоторые друзья, которые разбираются в моде. Они дают советы, и я стараюсь расширять список вещей, которые я ношу. А я долго многое не носил. Но мне стало немного больше это все нравится, я стал более внимательным.

Раньше меня не особо волновала мода и то, в чем я хожу вне корта. Это были какие-то консервативные виды джинсов или чиносы вместе с поло. Это был мой вайб долгое время (смеется). Но сейчас я немного выхожу за рамки.

Зеленый спортивный костюм был очень хорош (смеется). Он как из 90-х, а я ребенок 90-х, поэтому я помню эти дни, музыку, как одевались артисты, как заправляли эти спортивные костюмы. Они были так важны.

И я почувствовал все это, [когда увидел костюм]. И цвет очень необычный. У меня тогда была прогулка по городу, я отправился посмотреть на Летний дворец и другие достопримечательности Пекина. Я шел по улицам, а люди реагировали: «Воу, что происходит. Слишком ярко для наших глаз».

Думаю, фотографии вышли отличными, а нам было весело.