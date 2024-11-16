Рублев о выступлении на итоговом: «Две недели назад я бы сказал, что просто быть здесь более чем достаточно»
Он проиграл все три матча в группе и не смог выйти в плей-офф четвертый раз за пять попыток.
– Чувствую себя прекрасно. Две недели назад я бы сказал, что просто быть здесь более чем достаточно. Так что я благодарен за то, что здесь оказался (улыбается).
Я провел три хороших матча с правильным настроем. Посмотрим. Хочу сохранить этот настрой на следующий год и выходить с ним на корт большую часть времени.
– Как вы объясняете то, что ведете у Каспера в личке 5:3, но проиграли ему все три матча на итоговом? Вам не подходит покрытие?
– Честно говоря, не знаю, потому что его любимое покрытие – грунт, но все три раза я проиграл ему в Турине. Если бы это случилось на грунте...
Не знаю, у меня тот же вопрос. Логичнее было бы проиграть на грунте, но... Честно, у меня нет ответа на этот вопрос.
Рублев против топов – такая тоска
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