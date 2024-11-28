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Фриц о допинг-скандалах: «Нормально иметь собственное мнение, но я не понимаю безумной предвзятости теннисной общественности»

Тэйлор Фриц обвинил теннисный твиттер в предвзятости.

Он опубликовал пост в контексте допингового дела Иги Швентек.

«Что сводит меня с ума в таких ситуациях, так это не сами дела, а реакция в твиттере. Мы не знаем всех подробностей, поэтому я против домыслов. Нормально иметь собственное мнение, но я не понимаю безумной предвзятости теннисной общественности. Люди поддержат любую историю, продвигающую повестку, которую им хочется продвинуть.

Если соперник любимого игрока сдает положительный тест, люди постоянно называют его мошенником, допингистом, позором. А если, наоборот, любимчик, то: «Он невиновен, ноль вопросов». Неужели вы не в состоянии преодолеть предвзятость и составить обоснованное объективное мнение?

Даже если вы как игрок докажете, что невиновны (я не говорю, что в каком-то случае это так или не так), люди, которые поддерживают ваших соперников или предвзято к вам относятся, всегда будут слепо настаивать на том, что вы мошенник, и мне грустно за всех действительно невиновных игроков, которым приходится через это проходить».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @Taylor_Fritz97
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