Капитана Италии в Кубке Дэвиса: «Дисквалификация Синнера стала бы величайшей несправедливостью в истории»
Филиппо Воландри считает несправедливой возможную дисквалификацию Янника Синнера.
«Даже не хочу думать о возможной дисквалификации Синнера, учитывая его честность и неопровержимые доказательства, которые он представил. Но Янник – сильный, стойкий человек.
Дисквалификация стала бы величайшей несправедливостью в истории», – цитирует капитана сборной Италии в Кубке Дэвиса Corriere dello Sport со ссылкой на QS Sport.
WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?
Что будет, если Синнера все же забанят? Его титулы раздадут другим?
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Corriere dello Sport
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости