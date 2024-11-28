Капитана Италии в Кубке Дэвиса: «Дисквалификация Синнера стала бы величайшей несправедливостью в истории»

Филиппо Воландри считает несправедливой возможную дисквалификацию Янника Синнера.

«Даже не хочу думать о возможной дисквалификации Синнера, учитывая его честность и неопровержимые доказательства, которые он представил. Но Янник – сильный, стойкий человек.

Дисквалификация стала бы величайшей несправедливостью в истории», – цитирует капитана сборной Италии в Кубке Дэвиса Corriere dello Sport со ссылкой на QS Sport.

WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?

Что будет, если Синнера все же забанят? Его титулы раздадут другим?