Берреттини о слезах после победы в Кубке Дэвиса: «У меня перед глазами мелькали последние годы и травмы»
Маттео Берреттини рассказал, почему плакал после победы в Кубке Дэвиса.
«Почему я плакал после победы? У меня перед глазами мелькали последние месяцы и последние годы, мои травмы, когда я не мог играть. Поэтому поднять кубок вместе с партнерами по команде – особенный момент.
Я осознал свой уровень. Нам посчастливилось играть в одной команде с Янником Синнером – лучшим в мире, который вдохновляет нас добиваться большего. В следующем году я стремлюсь к нему приблизиться. И я верю, что следующий сезон будет хорошим».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @SuperTennisTv
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости