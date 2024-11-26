Берреттини о слезах после победы в Кубке Дэвиса: «У меня перед глазами мелькали последние годы и травмы»

Маттео Берреттини рассказал, почему плакал после победы в Кубке Дэвиса.

«Почему я плакал после победы? У меня перед глазами мелькали последние месяцы и последние годы, мои травмы, когда я не мог играть. Поэтому поднять кубок вместе с партнерами по команде – особенный момент.

Я осознал свой уровень. Нам посчастливилось играть в одной команде с Янником Синнером – лучшим в мире, который вдохновляет нас добиваться большего. В следующем году я стремлюсь к нему приблизиться. И я верю, что следующий сезон будет хорошим».