Динара Сафина: «Мне звонил агент Мирры Андреевой, спрашивал, хочу ли ее тренировать, но я не была готова кататься с ней по всему миру»

Динара Сафина рассказала, почему отказалась быть тренером Мирры Андреевой.

«Мирре подбирали тренера. Ее агент обзванивал многих специалистов, спрашивал, есть ли желание, а потом готовых тренеров предлагали Андреевой, чтобы она выбрала.

Мне тоже позвонили, я сказала, что звучит классно, но я не была готова кататься с Миррой по всему миру (улыбается). Конечно, это был бы интересный вариант, но в итоге с ней работает Кончита [Мартинес] ― она молодец. Она тот тренер, который Мирре много помогает», – рассказал Сафина в интервью «Чемпионату».