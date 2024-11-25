Динара Сафина: «Мне звонил агент Мирры Андреевой, спрашивал, хочу ли ее тренировать, но я не была готова кататься с ней по всему миру»
Динара Сафина рассказала, почему отказалась быть тренером Мирры Андреевой.
«Мирре подбирали тренера. Ее агент обзванивал многих специалистов, спрашивал, есть ли желание, а потом готовых тренеров предлагали Андреевой, чтобы она выбрала.
Мне тоже позвонили, я сказала, что звучит классно, но я не была готова кататься с Миррой по всему миру (улыбается). Конечно, это был бы интересный вариант, но в итоге с ней работает Кончита [Мартинес] ― она молодец. Она тот тренер, который Мирре много помогает», – рассказал Сафина в интервью «Чемпионату».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: «Чемпионат»
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