Синнер завершил сезон 14-матчевой победной серией
Янник Синнер завершил сезон титулом на Кубке Дэвиса.
В финале он победил Тэллона Грикспора – 7:6(2), 6:2.
В концовке сезона итальянец выиграл 14 матчей подряд. Он отдал первый сет во втором матче серии и после этого выиграл 26 сетов подряд.
В 2024-м у Синнера 79 побед и шесть поражений. Он взял восемь личных титулов: Australian Open, US Open, итоговый турнир, «Мастерсы» в Майами, Цинциннати и Шанхае, «пятисотники» в Роттердаме и Галле.
Синнер – третий, кто в один год выигрывал два хардовых «Больших шлема» и итоговый турнир. Он шестой, кто в один год выиграл итоговый турнир и Кубок Дэвиса. При этом он единственный, кто в один год выиграл как минимум один ТБШ, ATP Finals и Кубок Дэвиса.
Синнер впервые закончил год первой ракеткой мира.
Опубликовала: Любовь Энина
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