Синнер завершил сезон 14-матчевой победной серией

Янник Синнер завершил сезон титулом на Кубке Дэвиса.

В финале он победил Тэллона Грикспора – 7:6(2), 6:2.

В концовке сезона итальянец выиграл 14 матчей подряд. Он отдал первый сет во втором матче серии и после этого выиграл 26 сетов подряд.

В 2024-м у Синнера 79 побед и шесть поражений. Он взял восемь личных титулов: Australian Open , US Open , итоговый турнир, «Мастерсы» в Майами, Цинциннати и Шанхае, «пятисотники» в Роттердаме и Галле.

Синнер – третий , кто в один год выигрывал два хардовых «Больших шлема» и итоговый турнир. Он шестой , кто в один год выиграл итоговый турнир и Кубок Дэвиса. При этом он единственный, кто в один год выиграл как минимум один ТБШ, ATP Finals и Кубок Дэвиса .

Синнер впервые закончил год первой ракеткой мира.