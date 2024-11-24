Итальянцы первыми с 2013-го защитили титул на Кубке Дэвиса

Италия выиграла Кубок Дэвиса.

В финале Маттео Берреттини обыграл Ботика ван де Зандшульпа (6:4, 6:2), а Янник Синнер – Тэллона Грикспора (7:6(2), 6:2).

Это третья победа итальянцев на турнире (1976, 2023). Они первыми с 2013-го защитили титул на Кубке Дэвиса. В прошлый раз это удалось сделать чехам. Это восьмая успешная защита с тех пор, как с 1972-го изменили правила, и прошлогодние чемпионы перестали автоматически попадать в титульную встречу.

13-й раз в истории страна в один год выиграла Кубок Дэвиса и Кубок Федерации.