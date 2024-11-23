Италия – 3-я страна в истории, которая вышла в финал Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг два года подряд

Италия стала третьей страной в истории и первой за 33 года, сборные которой два года подряд выходили в финал Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.

Ранее это удавалось только США (в 1963-64-м, 1978-79-м, 1981-82-м и 1990-91-м) и Австралии (в 1963-64-м и 1964-65-м).

В 2023-м итальянцы выиграли Кубок Дэвиса – в воскресенье они будут защищать титул. Итальянки в этом сезоне стали чемпионками Кубка Билли Джин Кинг.