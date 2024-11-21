28-летний Коккинакис после победы над Шелтоном: «Чувствую, что я еще могу показывать хороший теннис»

Танаси Коккинакис прокомментировал победу над Беном Шелтоном на Кубке Дэвиса.

Австралиец выиграл со счетом 6:1, 4:6, 7:6(14).

«Два года назад, когда мы были в финале, я не был готов. За пару недель до перенес операцию на носовых пазухах. Так что сейчас я впервые чувствую, что здоров и могу, как минимум, дать команде шанс [на выход в полуфинал]. Очень рад результату и тому, что Ллейтон снова поверил в меня.

Думаю, всем известны проблемы, с которыми я сталкивался на протяжении всей карьеры. Мне 28, но мне кажется, что я пережил многое. Я рано появился на сцене, но все еще чувствую, что я могу показывать хороший теннис.

Мне кажется, я могу создавать проблемы [соперникам], играть важные встречи и побеждать в них, как уже было в этом году. Так что мне просто надо быть стабильнее и играть больше турниров. С этим всегда были проблемы».

Сейчас Коккинакис 77-й в рейтинге, его наивысшей позицией была 65-я.