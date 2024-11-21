Фриц 4-й раз за месяц победил соперника из топ-10
Четвертая ракетка мира Тэйлор Фриц обыграл девятую ракетку Алекса де Минаура (6:3, 6:4) в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
Американец четвертый раз за месяц победил в матче против соперника из топ-10. Ранее на итоговом Фриц также обыграл Де Минаура, Даниила Медведева и Александра Зверева.
Опубликовано: Алёна Майорова
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