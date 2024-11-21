Коккинакис отыграл 4 матчбола в матче с Шелтоном и победил в решающем тай-брейке 16:14
Танаси Коккинакис отыграл 4 матчбола у Бена Шелтона в четвертьфинале Кубка Дэвиса – 6:1, 4:6, 7:6(14). Этот тай-брейк вошел в топ-6 самых длинных на этом турнире.
Благодаря победе Коккинакиса Австралия повела у США 1:0.
Это четвертая победа Коккинакиса над соперником из топ-25 в сезоне.
Опубликовано: Алёна Майорова
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