Коккинакис отыграл 4 матчбола в матче с Шелтоном и победил в решающем тай-брейке 16:14

Танаси Коккинакис отыграл 4 матчбола у Бена Шелтона в четвертьфинале Кубка Дэвиса – 6:1, 4:6, 7:6(14). Этот тай-брейк вошел в топ-6 самых длинных на этом турнире.

Благодаря победе Коккинакиса Австралия повела у США 1:0.

Это четвертая победа Коккинакиса над соперником из топ-25 в сезоне.