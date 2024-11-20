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Паолини сфотографировалась с Надалем: «Ура! Наконец-то получилось»

Жасмин Паолини сфотографировалась с Рафаэлем Надалем.

Она несколько раз говорила, что хочет совместное фото. Летом она пошутила, что ее цель на Олимпиаде – сделать селфи с Надалем.

«Ура! Наконец-то получилось сделать фото! 😀😀🇮🇹🇪🇸

Рафаэль, ты был настоящим вдохновением для меня и болельщиков во всем мире. Твоя стойкость, страсть и искренность на корте подарили нам столько незабываемых моментов.

Желаю тебе всего наилучшего на новом этапе после завершения этой невероятной карьеры, пусть он будет радостью, здоровьем и успехом! Спасибо за все, легенда! 🐐👏» – написала Паолини.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Паолини
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