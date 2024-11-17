Паолини пришла на тренировку Надаля в Малаге: «Я все ближе к легендарному селфи с Рафой»
Жасмин Паолини выложила фото с тренировки Рафаэля Надаля в Малаге.
Сейчас в городе проходит Кубок Билли Джин Кинг, а 19 ноября начнется Кубок Дэвиса, на котором завершит карьеру Рафаэль Надаль.
«Я все ближе к легендарному селфи с Рафой... Но пока цель не достигнута! 😅😅» – написала Паолини. Летом она пошутила, что ее цель на Олимпиаде – сделать селфи с Надалем.
Итальянки вышли в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг и теперь сыграют с Польшей.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Паолини
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