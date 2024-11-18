Кубок Билли Джин Кинг. 1/2 финала. Польша сыграет с Италией, Великобритания – со Словакией
В Малаге проходит плей-офф финального турнира Кубка Билли Джин Кинг.
Кубок Билли Джин Кинг
Малага, Испания
13 – 20 ноября 2024
Крытые корты, хард
1/2 финала
Польша – Италия
Великобритания – Словакия
Опубликовал: Кирилл Куценко
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