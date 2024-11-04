Котов проиграл шестой матч подряд
75-я ракетка мира Павел Котов уступил №39 Томасу Мартину Этчеверри в первом круге в Белграде – 3:6, 4:6.
Россиянин уступил в шестом матче подряд – последний раз он выигрывал в конце сентября в Пекине.
В этом году Котов одержал 20 побед в туре (при 25 поражениях).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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