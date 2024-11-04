Котов проиграл шестой матч подряд

75-я ракетка мира Павел Котов уступил №39 Томасу Мартину Этчеверри в первом круге в Белграде – 3:6, 4:6.

Россиянин уступил в шестом матче подряд – последний раз он выигрывал в конце сентября в Пекине.

В этом году Котов одержал 20 побед в туре (при 25 поражениях).