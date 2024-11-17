Синнер о том, что второй год подряд сыграет в финале итогового с тем, с кем играл в группе: «Очень похожие обстоятельства»

Янник Синнер поделился эмоциями от выхода в финал итогового турнира ATP.

В прошлом году он также дошел до финала, но уступил Новаку Джоковичу. В этом он сыграет за титул с Тэйлором Фрицем.

– Спустя год вы снова в финале. Есть что-то, чему вы научились по сравнению с прошлым годом?

– Да... Очень похожие обстоятельства и моменты, потому что мы играли на групповом этапе, а теперь в финале. Я просто постараюсь сыграть как можно лучше. Все может случиться. Просто рад сюда вернуться.

Я чувствую, что сейчас у меня больше опыта по сравнению с прошлым годом. Я вырос как игрок. Надеюсь, завтра будет хороший день. Если нет, это все равно была максимально позитивная неделя и очень, очень хороший год, – сказал Синнер в интервью на корте.