Синнер о том, что второй год подряд сыграет в финале итогового с тем, с кем играл в группе: «Очень похожие обстоятельства»
Янник Синнер поделился эмоциями от выхода в финал итогового турнира ATP.
В прошлом году он также дошел до финала, но уступил Новаку Джоковичу. В этом он сыграет за титул с Тэйлором Фрицем.
– Спустя год вы снова в финале. Есть что-то, чему вы научились по сравнению с прошлым годом?
– Да... Очень похожие обстоятельства и моменты, потому что мы играли на групповом этапе, а теперь в финале. Я просто постараюсь сыграть как можно лучше. Все может случиться. Просто рад сюда вернуться.
Я чувствую, что сейчас у меня больше опыта по сравнению с прошлым годом. Я вырос как игрок. Надеюсь, завтра будет хороший день. Если нет, это все равно была максимально позитивная неделя и очень, очень хороший год, – сказал Синнер в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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