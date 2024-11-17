Синнер поборется с Фрицем в финале итогового. Итальянец не проигрывает ему с 2021 года

Янник Синнер и Тэйлор Фриц второй раз в сезоне разыграют титул крупного турнира.

На US Open победа осталась за Синнером – 6:3, 6:4, 7:5. Они также встречались на групповой стадии итогового турнира – победил тоже Синнер (6:4, 6:4).

В целом в личных встречах счет 3:1 в пользу итальянца (все матчи прошли на харде).