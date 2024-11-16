Синнер сравнялся со Зверевым по количеству побед в сезоне и второй год подряд вышел в финал итогового
Янник Синнер обыграл Каспера Рууда в полуфинале итогового турнира ATP – 6:1, 6:2.
Итальянец второй раз вышел в финал итогового (в прошлом году уступил Новаку Джоковичу) и 23-й раз – в финал ATP вообще (взял 17 трофеев).
Для Синнера это 69-я победа в сезоне. Он сравнялся с Александром Зверевым, они лидеры тура по этому показателю. Впервые с 2015-го два теннисиста выиграли минимум 69 матчей в сезоне. Тогда это были Джокович (82) и Энди Маррей (71).
Теперь Синнер сыграет с Тэйлором Фрицем, которого обыграл на групповом этапе. На пути к финалу лидер мирового рейтинга не проиграл ни сета.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости