Синнер сравнялся со Зверевым по количеству побед в сезоне и второй год подряд вышел в финал итогового

Янник Синнер обыграл Каспера Рууда в полуфинале итогового турнира ATP – 6:1, 6:2.

Итальянец второй раз вышел в финал итогового (в прошлом году уступил Новаку Джоковичу ) и 23-й раз – в финал ATP вообще (взял 17 трофеев).

Для Синнера это 69-я победа в сезоне. Он сравнялся с Александром Зверевым , они лидеры тура по этому показателю. Впервые с 2015-го два теннисиста выиграли минимум 69 матчей в сезоне. Тогда это были Джокович (82) и Энди Маррей (71).

Теперь Синнер сыграет с Тэйлором Фрицем , которого обыграл на групповом этапе. На пути к финалу лидер мирового рейтинга не проиграл ни сета.