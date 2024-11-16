Рууд о победе над Рублевым: «Я знал, что мне достаточно выиграть сет для выхода из группы. Когда я это сделал, мне стало легче»
Он обыграл россиянина 6:4, 5:7, 6:2 и вышел из группы со второго места.
«Это был тяжелый матч. Всегда тяжело против Андрея. Я знал, что мне достаточно выиграть сет [для выхода из группы]. Когда я это сделал, мне стало легче. Я мог расслабиться и играть спокойно и свободно.
Доволен тем, как закончил матч. Я качественно провел третий сет. Сделал несколько классных виннерсов, играл агрессивно и закончил матч на высокой ноте.
Я хорошо подавал сегодня, и, конечно, это помогло. Мне нужно подавать так же хорошо, если я хочу получить хоть какой-то шанс».
Также он поделился ожиданиями от полуфинала против Янника Синнера.
«К топам всегда готовишься одинаково. Конечно, каждый матч – в каком-то смысле маленькая жизнь. Ты понимаешь, что нужно показывать свою лучшую игру, особенно когда тебе противостоят такие сильные игроки.
Янник в этом году был лучшим на протяжении всего сезона, он заслужил завершить его в статусе первой ракетки мира. На этой неделе он тоже играл просто идеально, не отдал ни сета.
Если я хочу, чтобы у меня был хоть какой-то шанс против него завтра, мне нужно показать свой лучший теннис – лучший за последние недели, месяцы, даже год. Пожалуй, для меня это будет самый сложный матч в этом году.
Но это интересный вызов. Не каждый день приходится играть с первой ракеткой мира. Последний раз был против Новака в Монте-Карло, и тогда мне удалось победить. По крайней мере, у меня есть какой-то опыт и хорошие воспоминания об этом. Я буду понимать, что может случиться что угодно. Но я буду темной лошадкой и просто сделаю все, что могу».
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