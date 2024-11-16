Рублев о том, чем займется в межсезонье: «Буду пробовать разные ракетки»

Андрей Рублев подвел итоги сезона после поражения от Каспера Рууда на итоговом.

Он уступил норвежцу 4:6, 7:5, 2:6 и не смог выйти из группы.

«Очень тяжелый сезон, но я закончил его восьмым. Чтобы все такие тяжелые сезоны так заканчивались. Нужно понимать реальность и быть позитивным. Нужно быть за это благодарным. Многие игроки, которые провели крутой сезон, 11-е или 12-е».

О том, что во всех матчах отдал седьмой гейм

«Все брейки случились по моей глупости. Ничего сверхъестественного не было. Где-то двойную дал, где-то мяч не забил, там даже розыгрышей не было. [Соперники] даже ничего не сделали для брейка. Все вопросы ко мне. По приему согласен. Дело и в нем, и в таких вот моментах. Я позволил себе много плохих розыгрышей. Мне предстоит большая интересная работа».

О том, как проведет межсезонье

«Неделю буду отдыхать. Планирую большие изменения в подготовке. С нетерпением жду, интересно, что из этого получится.

Буду пробовать разные ракетки, хочу много чего в них поменять, посмотрим».

О выгорании

«Выгорание бывает и в течение сезона, не только в конце. Меня, например, летом полностью накрыло во время и после «Уимблдона». У нас не настолько [велики паузы]. Нет такого, что ты полгода играешь, а потом четыре месяца отдыхаешь. Мы не чувствуем, что год заканчивается. Уже через месяц лететь по новой в Австралию. Когда ты начинаешь сезон, ты уже уставший. Поэтому выгорание может быть в любой момент».

Рублев против топов – такая тоска