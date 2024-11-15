Синнер о предстоящем суде по допинг-делу: «Я настроен позитивно относительно того, как все сложится»
Янник Синнер прокомментировал предстоящее слушание в CAS по его допинг-делу.
Ранее WADA обжаловала решение ITIA и запросило дисквалификацию первой ракетки мира на срок от одного года до двух.
– CAS примет финальное решение по вашему делу в начале следующего года. Давит ли это на вас или вы об этом не думаете?
– Нет, я уже трижды оказывался в такой ситуации. У нас было три слушания. И трижды все сложилось в мою пользу, что хорошо.
Конечно, мне не нравится мое положение. Но я собираюсь работать в команде со всеми, как я и делал раньше, и посмотрим, что выйдет.
Я настроен позитивно относительно того, как все сложится.
WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Синнера
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