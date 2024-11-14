Синнер год не проигрывает 0:2 по сетам

Янник Синнер не проигрывает со счетом 0:2 по сетам с прошлогоднего итогового турнира.

Тогда в финале он уступил Новаку Джоковичу – 3:6, 3:6.

С тех пор Синнер провел в трехсетовом формате 51 матч: за этот период у него 34 победы в двух сетах, 13 побед в трех и четыре поражения в трех.

Сегодня Даниилу Медведеву нужно обыграть Синнера 2:0, чтобы выйти в полуфинал итогового. Итальянец уже гарантировал себе место в плей-офф.