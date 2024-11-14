Глава ATP: «Если в Саудовской Аравии и появится «Мастерс», то не раньше 2028-го, поскольку нужно время на развитие инфраструктуры»
В ближайшие три сезона в Саудовской Аравии не появится «Мастерс».
«Если это и произойдет, то не раньше 2028-го, поскольку нужно время на развитие инфраструктуры. На остальных «Мастерсах» это не отразится, поскольку у них есть 30-летняя гарантия категории.
Мы открыты пожеланиям саудовцев и к ним прислушиваемся, потому что они хотят инвестировать в теннис и нам помогать. Мы хотим строить мосты, а не барьеры. Когда я впервые играл в Дубае и Дохе в 90-х, все было по-другому, но они добились значительного прогресса. Саудовская Аравия тоже стремится к переменам», – сказал глава ATP Андреа Гауденци.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @Ladal17
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости