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Глава ATP: «Если в Саудовской Аравии и появится «Мастерс», то не раньше 2028-го, поскольку нужно время на развитие инфраструктуры»

В ближайшие три сезона в Саудовской Аравии не появится «Мастерс».

«Если это и произойдет, то не раньше 2028-го, поскольку нужно время на развитие инфраструктуры. На остальных «Мастерсах» это не отразится, поскольку у них есть 30-летняя гарантия категории.

Мы открыты пожеланиям саудовцев и к ним прислушиваемся, потому что они хотят инвестировать в теннис и нам помогать. Мы хотим строить мосты, а не барьеры. Когда я впервые играл в Дубае и Дохе в 90-х, все было по-другому, но они добились значительного прогресса. Саудовская Аравия тоже стремится к переменам», – сказал глава ATP Андреа Гауденци.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @Ladal17
logoATP
Андреа Гауденци
Саудовская Аравия
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