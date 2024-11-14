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45-летний Форлан проиграл дебютный матч в профессиональном теннисе

45-летний Диего Форлан дебютировал в профессиональном теннисе.

В паре с аргентинцем Федерико Корией он проиграл Борису Ариасу и Федерико Себальосу из Боливии на «Челленджере» в Монтевидео – 1:6, 2:6.

Встреча продолжалась 47 минут. В последнем гейме Форлан и Кория отыграли два матчбола.

Уругваец выступал за «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и другие клубы. Он лучший игрок ЧМ-2010 и двукратный обладатель «Золотой бутсы». После завершения карьеры в 2019 году он участвовал в ветеранских турнирах ITF.

Диего Форлан меняет штрафные удары на бэкхенды, блистая в теннисных турнирах🎾

Опубликовала: Любовь Энина
logoДиего Форлан
logoATP
челленджеры и турниры ITF
logoФедерико Кория
Борис Ариас
Федерико Себальос
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