45-летний Форлан проиграл дебютный матч в профессиональном теннисе

45-летний Диего Форлан дебютировал в профессиональном теннисе.

В паре с аргентинцем Федерико Корией он проиграл Борису Ариасу и Федерико Себальосу из Боливии на «Челленджере» в Монтевидео – 1:6, 2:6.

Встреча продолжалась 47 минут. В последнем гейме Форлан и Кория отыграли два матчбола.

Уругваец выступал за «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и другие клубы. Он лучший игрок ЧМ-2010 и двукратный обладатель «Золотой бутсы». После завершения карьеры в 2019 году он участвовал в ветеранских турнирах ITF.

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