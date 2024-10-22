Форлан сыграет на «Челленджере» в Монтевидео. 45-летний экс-форвард «МЮ» и сборной Уругвая дебютирует в профессиональном теннисе

Диего Форлан сыграет на «Челленджере» в Монтевидео, который пройдет 11-17 ноября.

Он заявился на турнир в паре с аргентинцем Федерико Корией.

45-летний уругваец играл за «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и другие клубы. Он лучший игрок ЧМ-2010 и двукратный обладатель «Золотой бутсы». После завершения карьеры в 2019 году выступает на ветеранских турнирах ITF.

Диего Форлан меняет штрафные удары на бэкхенды, блистая в теннисных турнирах🎾