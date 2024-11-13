Де Минаур о поражении от Медведева: «Сегодня он был намного агрессивнее, чем в последних матчах. Он чувствовал себя уверенно»

Алекс де Минаур объяснил поражение от Даниила Медведева на итоговом турнире ATP.

Он уступил россиянину 2:6, 4:6 и остался последним в группе Илие Настасе.

– Тяжелый матч, тяжелый результат. Все дело в сочетании того, что Даниил играл на очень высоком уровне и был очень агрессивным, чего, вероятно, я не чувствовал в наших последних матчах. Конечно, в чем-то я мог быть острее и лучше.

Но что есть, то есть. Такой сегодня исход.

– Даниил поменял игру и сказал, что пробовал что-то такое, чего еще не делал в этом году. Вы заметили изменения? Думаю, вы смотрели фрагменты из его прошлого матча с Тэйлором.

– Это часто случается в теннисе, особенно на поздних стадиях, даже на групповых этапах. После неудачного матча, где было много напряжения, нервов и ожиданий, следующую игру ты проводишь по-другому. Тебе как будто все равно. В хорошем смысле.

Думаю, поэтому у него сегодня было гораздо больше шансов, чем в предыдущих матчах. Он был намного агрессивнее. По его ударам было видно, что он чувствовал себя уверенно.

У него было гораздо больше виннерсов, чем в прошлых матчах.

Что нужно Медведеву, чтобы выйти в 1/2 итогового?