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Синнер о реакции родителей на вручение кубка первой ракетки мира по итогам года: «Мне передали, что мама плакала, это очень мило»

Янник Синнер прокомментировал то, что ему вручили кубок первой ракетки мира по итогам сезона.

«Этого бы не случилось без всех людей, которые меня окружают, и особенно тех, с кем я хочу быть всегда, потому что они со мной на всем пути, с самого начала. Мне передали, что мама плакала, это очень мило.

Только эти люди знают меня с детства и подросткового возраста и понимают, насколько многим нам пришлось пожертвовать как семье.

Сейчас я стою здесь, пожалуй, с самым особенным для меня трофеем. Он может побороться с «Большими шлемами». Этот трофей доказывает твою стабильность. Нужно целый год очень стабильно играть в теннис, так что заполучить его очень, очень тяжело».

Синнер – монстр: у него лучшие форхенд, бэкхенд и прием в туре. Цифры доказывают

Великий сезон Янника Синнера – в цифрах

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: eurosport.com
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logoЯнник Синнер
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