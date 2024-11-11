Синнер получил кубок первой ракетки мира по итогам сезона

Яннику Синнеру в Турине вручили трофей первой ракетки мира по итогам сезона.

Церемония состоялась перед матчем Андрея Рублева и Александра Зверева на итоговом турнире.

Синнер впервые стал №1 в июне этого года и с тех пор не опускался в рейтинге.

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