Де Минаур о шансах на выход в плей-офф итогового: «Синнер – единственный в этой группе, кого я не обыгрывал. С другими у меня уже были успешные результаты»

Алекс де Минаур прокомментировал поражение от Янника Синнера на старте итогового.

Он уступил итальянцу 3:6, 4:6 и вместе с Даниилом Медведевым замкнул группу Илие Настасе.

– Да, всегда нелегко играть против лучшего в мире. Я знал, что меня ждет непростая работа.

Я хорошо начал, а потом как-то сбавил обороты. Два брейка подряд... Просто не смог удержать тот уровень, который был нужен для победы над Янником.

Сейчас он очень уверен в себе. В решающие моменты он это продемонстрировал.

– Есть ли какой-то аспект, помимо подачи, в котором Янник стал лучше? И как вы теперь оцениваете свои шансы на выход из группы?

– Всегда верю в свои шансы. Янник – единственный в этой группе, кого я не обыгрывал. С другими у меня уже были успешные результаты. Дальше мне не нужно играть с первой ракеткой мира (улыбается) . Очень жду остальных матчей.

Что касается Янника, то есть много аспектов, в которых он постоянно прибавляет. Одна вещь, которая для меня выделяется, – это прием. Он так глубоко принимает и так охватывает корт – с ним сложно рассчитывать на какие-то короткие приемы первой подачи.